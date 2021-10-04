تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

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إنتهت أمس مباراة ليفربول ضد مان سيتي بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن الخطورة والهجمات كانت أكثر للضيوف في هذا الشوط.

لكن في الشوط الثاني عاد فريق ليفربول للمباراة بشكل أفضل وسجل الفريق أول أهداف بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن طريق السنغالي، ساديو ماني، ومن صناعة لاعبنا، محمد صلاح ولكن سرعان ما عدل فيل فودين النتيجة للضيوف، لكن عاد صلاح بعدها بدقائق ليسجل الهدف الثاني لليفربول وليعيد فريقه للمقدمة مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، عادل نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين التعادل لفريقه، وبهذه النتيجة أضاف كلا الفريقين نقطة الى رصيده حيث رفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وأصبح مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

أداء محمد صلاح في هذه المباراة وصف بأنه «سوبر صلاح» وبأن أداءه عالمي بالكامل ولا يصدق في هذه المباراة، وفقا لوصف أحد المواقع الانجليزية, حيث قدم مساعدة رائعة للهدف الاول لفريقه ليفربول والذي سجله ساديو ماني ثم اختتم بهدف شحصي له هو الأروع وسط 4 مدافعين من المان سيتي قدم الكثير من الضغط على الخصم والكثير أيضا في التغطية في الدفاع، وكان صلاح في أفضل حالاته مع ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وبعد المباراة قامت العديد من المواقع الإنجليزية بتقييم جميع لاعبي ليفربول وعلى رأسهم الملك المصري محمد صلاح حيث تمت التقييمات من مواقع Liverpool Echo ، و Independent ، و ThisISAnfield ، و BBC Sport ، و FotMob ، و TIA Reading.

واحتل صلاح المرتبة الأولى بجدارة في التصنيف العام بتقييم مذهل حيث حصل على متوسط تقييم (8.8) ، بل وحصل على العلامة الكاملة من موقع ThisISAnfield و9 من 10 من موقع Independent و9.4 من موقع TIA Reading وذلك بعد أداء كبير لليفربول. حيث لم يسجل صلاح هدفًا لا يُنسى ليمنح الريدز التقدم 2-1 فحسب ، بل ساعد أيضًا في تسجيل هدف ماني بطريقة رائعة.

وكان الوصيف في ذلك اليوم هو ماني الذي حصل على متوسط تقييم (7.0) ، والذي بدا أكثر قوة في هذه المباراة عن المباريات السابقة. وجاء أليسون في المركز الثالث كأفضل لاعب بمتوسط تقييم (6.5) ، مع تصدي البرازيلي لبعض الكرات الخطيرة في الشوط الأول. بينما كان أفقر لاعب في ليفربول هو جيمس ميلنر بمتوسط تقييم (5.2) حيث كان أداؤه أقل من المتوقع في مركز الظهير الأيمن.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الانجليزية بعد مباراتهم أمام مانشستر سيتي

- تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول بعد مباراتهم أمام مانشستر سيتي -