مدرب سموحة: أسعى لتكوين فريق قادر على المنافسة في كل البطولات

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استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحه، بقيادة أحمد سامى، على منح الفرصة للصفقات الجديدة في ودية البنك الأهلى المقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر الجارى، في بداية سلسلة المباريات الودية المتفق عليها قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك تمهيداً للاعتماد عليهم في المباريات الرسمية بعد اندماجهم مع باقى عناصر الفريق.

وكشف سامي عن الجدول الزمني لإقامة المباريات الودية مؤكدا أن سيخوض مواجهة البنك الاهلي في ٦ اكتوبر الجاري، ويواجه المصرى البورسعيدى في ٨ اكتوبر، الإسماعيلي في ١١ اكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة طلائع الجيش ١٣ اكتوبر، وذلك من أجل الوصول إلى الإنسجام المناسب بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة.

وقرر المدير الفنى لفريق سموحه، استمرار خوض فريقه للتدريبات على مرة واحدة يومياً خلال الفترة الحالية على ملعب النادى بالاسكندرية وذلك لتخفيف الحمل البدنى على اللاعبين بعد فترة من تكثيف التدريبات على فترتين خلال الأيام الماضية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى.

وحرص أحمد سامى، على متابعة جزء من تدريبات حراس مرمى الفريق الأربعة الأربعة الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف تحت قيادة أحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

يأتى ذلك لتحفيز الحراس الأربعة على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات واشعال المنافسة في التدريبات، كما طلب تقريرا من ناجى عن مستوى كل حراس بشكل مستمر.

وأكد أحمد سامى انه يحاول حاليا الوصول بالمستوى البدنى والفنى للاعبين إلى الدرجة التي يرغب بها خاصة بعد العروض القوية التي قدمها الفريق في الموسم الماضى وتحقيقه المركز الرابع، خصوصا وأنه يحاول بناء فريق شاب لسموحه قادر على المنافسة على البطولات في الموسم المقبل واسعاد جماهير الأسكندرية التي تنتظر الكثير من فريق «الموج الأرزق».

وأضاف أن اللاعبين الأفارقة اليو سيلا والأنجولى دافشا، والنيجيرى سيكوريه سيكونوا من أهم اللاعبين في الدورى خلال الموسم الجديد في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية العالية التي يتمتع بها الإفارقة في سموحه اضافة إلى أمير عادل والذى سيعيد تقديم نفسه للجماهير المصرية بشكل مختلف، وهناك أيضا محمد عبدالعاطى القادم من وادى دجلة سيكون من أهم الأوراق الرابحة في الفريق الفترة القادمة شريطة أن يصل إلى معدل فنى وبدنى مناسب.