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لا صوت يعلو بين جماهير نادي ليفربول الإنجليزي حالياً على صوت تجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح نجم الفريق وهدّافه الأول وأبرز لاعبي الفريق والدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الجاري.

وقاد محمد صلاح أمس الأحد فريقه ليفربول للتعادل مع نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، في مباراة صعبة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح بعد مهارة كبيرة ومراوغة لأكثر من لاعب في صفوف الضيوف فريق مانشستر سيتي.

وعقب نهاية مباراة مانشستر سيتي قامت جماهير نادي ليفربول بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تجديد عقد محمد صلاح، ووجهوا طلباً لإدارة النادي بعمل صندوق للتبرعات من أجل التبرع لتجديد عقد "مو".

ووفقاً لتقارير إنجليزية يرغب ليفربول في تمديد عقد اللاعب إسوة بغيره من لاعبي الفريق ولكن محمد صلاح يطلب 500 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعياً في حين أن راتبه الحالي يبلغ 200 ألف إسترليني.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023.

وكان نادي الزمالك قد دعا من قبل لفتح باب التبرعات لتجديد عقد نجم الفريق أشرف بن شرقي.