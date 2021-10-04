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نجح لاعبو المنتخب الوطني للتايكوندو في التتويج بـ3 ميداليات في منافسات بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو، التي استضافاتها تيرانا يومي 2 و3 من شهر أكتوبر الحالي.
وتوج عمر شراقي بالميدالية الذهبية لوزن 54 كجم، بعد تغلبه على الإيطالي اندريا ايتا بنتيجة (5-1)
كما استطاع سيف عيسي التتويج بالميدالية الفضية في منافسات وزن 80 كجم، بعد أن خسر مباراته النهائية أمام منافسه اليوناني ابوستولوس تيليكوستوجلو، بنتيجة (10-8).
وكذلك استطاع مصطفي منصور، التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 58 كجم، بعد خسارته في مباراة نصف النهائي أمام الفرنسي سيران فرا راڤيت بنتيجة (13-2).
ويذكر أن سيف عيسى قد أحرز برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في التايكوندو