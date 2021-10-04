ميار شريف تتقدم مركزين فى التصنيف العالمي للاعبات التنس

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تقدمت ميار شريف في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس، والذي صدر اليوم الإثنين، حيث قفزت مركزين لتصبح في المرتبة 72عالميا بـ1014 نقطة، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها، والأفضل في تاريخ التنس المصري والثاني عربيا بعد أنس جابر.

كما حلت النجمة التونسية أنس جابر في المركز الـ14 عالميا بـ3320 نقطة، وهو أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها، والأفضل في تاريخ التنس النسائي العربي.

وعادلت أنس جابر بذلك إنجاز المغربي يوسف العيناوي الذي حقق نفس المركز في نوفمبر سنة 2003.

وتقدمت أنس جابر مركزين بفضل وصولها للدور النهائي لبطولة شيكاغو الأمريكية، التي خسرتها أمس بمجموعتين لمجموعة أمام الإسبانية جاربين موجوروزا التي بدورها قفزت ثلاثة مراكز لتصبح في المرتبة السادسة عالميا بـ4495 نقطة.