بالصور .. محمد صلاح حديث العالم بعد تألقة أمام السيتي

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بفضل تألقة اللافت، اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الاثنين، بموقعة أنفيلد التي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي أمس، وانتهت بالتعادل (2-2) لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعنونت صحيفة «ميرور»: «البصق والجودة السحرية.. بيب يطالب بالتدخل بعدما امتزجت المباراة الكلاسيكية الرائعة باتهامات لمشجع بالبصق على مقاعد بدلاء السيتي».

أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فقالت: «رائع، هدف صلاح العظيم يضيء صراع الجبابرة.. بغيض، بدء التحقيق في ادعاء السيتي بصق مشجع على جهاز الفريق».

ومن جانبها عنونت «ديلي ميل»: «جنون البصق.. غضب السيتي بسبب الهجوم الحقير لمشجع.. وغضب شديد لبيب بسبب هروب ميلنر من البطاقة الحمراء».

وفي الأسفل كتبت: «العودة الصادمة لرانييري في واتفورد».

وكتبت صحيفة «مترو»: «بيب الغاضب ينفجر في وجه الحكم بسبب إفلات ميلنر (من الطرد)، لكن السيتي يسجل ويعود مرتين ليعدل النتيجة بعد هدف صلاح الرائع».

وأضافت: «نونو (سانتو) يشكر الجماهير على الدعم في المسيرة الصعبة».