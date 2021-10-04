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بالأرقام.. محمد صلاح ملهم العالم ومحطم الأرقام التاريخية

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بالأرقام.. محمد صلاح ملهم العالم ومحطم الأرقام التاريخية بالأرقام.. محمد صلاح ملهم العالم ومحطم الأرقام التاريخية

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واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، تألقة وتسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ليفربول، خصوصا بعد انطلاقته القوية مع الريدز في الموسم الحالي.

وواصل صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك، للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول، في مختلف المسابقات، عقب تسجيله هدفا خرافيا خلال تعادل فريقه 2/2 مع ضيفه مانشستر سيتي، أمس الأحد، في قمة المرحلة السابعة للبريميرليج.

كما شهد اللقاء أيضا صناعته للهدف الأول لليفربول، الذي جاء بقدم السنغالي ساديو ماني.

ورفع صلاح (29 عاما) رصيده التهديفي مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى 6 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وكان هذا الهدف رقم 103 لصلاح في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم القياسي، الذي يحمله النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي ليفربول في جميع المسابقات، برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، بواقع 6 أهداف بالدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري الأبطال، متفوقا بفارق 4 أهداف على أقرب ملاحقيه ماني.

كما يعد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي مساهمة في تسجيل الأهداف، هذا الموسم، حيث شارك في إحراز 9 أهداف من إجمالي 17 سجلها ليفربول في البطولة، حتى الآن، بإحرازه 6 أهداف وقيامه بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.

وبصفة عامة، أحرز صلاح 134 هدفا وقام بـ50 تمريرة حاسمة، خلال 212 مباراة لعبها مع ليفربول، في كل المسابقات.

ويأتي هذا التألق اللافت لنجم الكرة المصرية، في الوقت الذي ازدادت خلاله حدة التكهنات بشأن تمديد تعاقده مع ليفربول، الذي سينتهي في يونيو 2023.

ويطالب (الفرعون المصري) بزيادة راتبه الأسبوعي، من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف، بحسب تقارير صحفية، وما زالت المفاوضات جارية بين إدارة ليفربول وممثلي اللاعب.

وعقب مشاركته المرتقبة مع الفراعنة في تصفيات ، ينتظر صلاح خوض عدد من اللقاءات المهمة مع ليفربول، في أكثر من بطولة خلال الشهر الحالي.

وسيواجه الريدز كلا من واتفورد ومانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال، بالإضافة إلى بريستون نورث إيند في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويبحث صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال موسم 2017/2018، عن تحقيق المزيد من الإبداع في الفترة المقبلة، أملا في تعزيز أرقامه القياسية التي باتت هوايته المفضلة.

المصرى اليوم

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