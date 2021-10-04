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أسطورة ليفربول: لا يمكن مقارنة صلاح بميسي أو كريستيانو

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أسطورة ليفربول: لا يمكن مقارنة صلاح بميسي أو كريستيانو أسطورة ليفربول: لا يمكن مقارنة صلاح بميسي أو كريستيانو

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أكد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول الأسبق، أن المصري محمد صلاح، أصبح في وضع مثالى لا يمكن مقارنتة باحد سواء كان ميسي أو كريستيانو هذا الموسم.

وقال كاراجر، خلال تصريحات أبرزتها «سكاي سبورتس» البريطانية: «أنت تفكر في أعظم اللاعبين الذين امتلكهم ليفربول.. صلاح يسير في هذا الطريق، ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق».

وأضاف: «أعرف الوضع الذي يعيشه ليفربول، ليست لديهم القدرات المالية لمانشستر سيتي عندما تفكر في الرواتب المعروضة.. لكن في الوقت الحالي، يلعب صلاح بشكل يختلف عن أي لاعب في الكرة الأوروبية».

وتابع: «لا يمكن لليفربول أن يترك مفاوضات عقد صلاح تطول، حيث سيواجهون تهديدًا بشأن ذلك، وقد يخسرون اللاعب في العامين المقبلين».

وواصل: «هذا اللاعب يعتني بنفسه حقًا، ويمكنك أن ترى ذلك عندما يتخلص من القميص عقب تسجيل الأهداف».

وأكمل: «أنا لا أقول إنه سيصبح مثل كريستيانو رونالدو، وإنه عندما يبلغ من العمر 35 أو 36 عامًا سيظل يتصدر قائمة الهدافين، لكن أعتقد أن هذا اللاعب لديه الكثير في داخله، وهو مقبل على إكمال الـ30 عامًا».

واختتم كاراجر: «من المهم أن صلاح لا يزال في قمة عطائه، ومستمر في تسجيل الأهداف بقميص ليفربول».

المصرى اليوم

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