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معلق بي إن سبورت: «صلاح الأخطر غصباً عن الكل»

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معلق بي إن سبورت: «صلاح الأخطر غصباً عن الكل» معلق بي إن سبورت: «صلاح الأخطر غصباً عن الكل»

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قدم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أداء مذهلاً أمام نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل 2-2 وقدم محمد صلاح أداء لافتاً خلالها وأرهق دفاعات السيتي كما سجل هدفاً خرافيا أمام رجال المدرب بيب جوارديولا.

وهنأ التونسي رؤوف بن خليف المعلق الرياضي بمجموعة قنوات بي. إن. سبورت على تألق محمد صلاح أمام مانشستر سيتي وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «محمد صلاح الخرافي والمذهل.. الحقيقة الناصعة غصبًا عن الكل في العالم، وأن صلاح حاليا هو الأسرع والأخطر والأروع بعيدًا عن شماعة الانتماء لأن أقدام صلاح تغرد وحدها خارج السرب وأرقامه تتكلم قبل أقدامه».

وأضاف رؤوف خليف: «صلاح فخر العرب كما سميته أنا أولا والباقي تقليد.. ما شاء الله على الجوهرة المصرية».

المصرى اليوم

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