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ترأست الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، الإثنين، اجتماعاً ضم مديري الإدارات الفنية وفروع الشباب أمس، وذلك للوقوف على آخر المستجدات النهائية لانعقاد الجمعيات العموميه العاديه لانتخابات الأندية والهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

ووجهت خلال الاجتماع، بتنظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتى تأتى هذا العام ذات طابع (احتفالي ثقافى فنى)، حيث تحتفل الإسكندرية هذا العام بشكل مختلف.

وناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية للاحتفالات وكذا انتخابات الأندية والهيئات، وكيفية الاحتفال داخل الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى الانتصار العظيم، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام تتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وحفلات فنية ومعارض أندية الفتاة والمرأة وكذا مهرجان المشي والدراجات الهوائية والبخارية.

وأوضحت ان المديرية شكلت لجنة عليا برئاستها وعضوية كلا من مديرى إدارة الهيئات والشئون القانونية والتفتيش المالى والادارى والشؤون المالية والموارد البشرية ومدير المكتب ووكيل إدارة التفتيش المالى والإدارى، لحل أي مشاكل قد تواجه الجمعيات العمومية للأندية والهيئات،وكذا لجنة داخل الفروع وعضوية مديرى فروع الشباب ومسؤولي الهيئات والتفتيش المالى والإدارى بالفروع ومهمه هذه اللجان متابعة فتح وغلق باب الترشيح بالهيئات الشبابيه والرياضيه وحل أي مشاكل قد تطرأ.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تقوم بمتابعة فتح وغلق باب الترشيح بالهيئات الشبابيه والرياضيه، وكذا متابعة وحل أي مشاكل تواجه الهيئات الشبابية والرياضية خلال اليوم، وتستمر غرفة العمليات في عملها على مدار الاسبوع وخلال ايام العطلات الأسبوعية.

وشددت على جميع المنوط بهم في اللجان المشكلة بمتابعة الجمعيات العموميه،مؤكدة على أن المديرية تقف على مسافة واحدة بين جميع الهيئات الشبابية والرياضية في الانتخابات.

ووجهت الجميع بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية داخل المديرية والهيئات الشبابيه والرياضيه، وخاصة أثناء انعقاد الجمعيات العمومية لمواجهة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الهيئات الشبابيه والرياضيه، التي سيتم عقد جمعيات عمومية بها يبلغ عددها ما يقرب من ١٥٢ هيئة شبابية ورياضية تضم أندية ومراكز شباب.

"شباب ورياضة الإسكندرية" تبحث الاستعدادات النهائية لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات الأندية والهيئات (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تبحث الاستعدادات النهائية لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات الأندية والهيئات (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تبحث الاستعدادات النهائية لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات الأندية والهيئات (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تبحث الاستعدادات النهائية لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات الأندية والهيئات (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تبحث الاستعدادات النهائية لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات الأندية والهيئات (صور)

"شباب ورياضة الإسكندرية" تبحث الاستعدادات النهائية لعقد الجمعيات العمومية لانتخابات الأندية والهيئات (صور)