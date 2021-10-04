كواليس ما حدث بين كومان ولابورتا أثناء رحلة عودة برشلونة من مدريد

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يعيش نادي برشلونة الإسباني أزمة حقيقية في الفترة الحالية في ظل حالة الانهيار التي يمر بها الفريق وتراجع نتائجه على الصعيدين المحلي والقاري.

وخسر برشلونة في مباراته الأخيرة أمام نظيره أتلتيكو مدريد على أرض ملعب الأخير في العاصمة الإسبانية، بنتيجة 2-صفر، وقبلها كان قد سقط بثلاثية أمام نظيره فريق بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء حقيقة ما دار بين الهولندي رونالد كومان وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أثناء رحلة العودة على الطائرة من مدريد إلى كتالونيا.

ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير فإن لابورتا على غير عادته لم يتحدث مع كومان في أي نقطة عقب المباراة ولم يعلق على خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد وجلس في الطائرة دون أي يتحدث معه في أي شيء.

وتبدو فرص استمرار رونالد كومان على رأس الجهاز الفني لنادي برشلونة قليلة في الفترة المقبلة وينتظر مسؤولو النادي الكتالوني فقط العثور على البديل المناسب لاستكمال المشوار في الفترة المقبلة.