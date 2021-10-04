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الوحدة الإماراتي يوضح حقيقة تواصله مع موسيماني

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الوحدة الإماراتي يوضح حقيقة تواصله مع موسيماني الوحدة الإماراتي يوضح حقيقة تواصله مع موسيماني

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بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الايام الماضية حسم نادى الوحدة الاماراتى موقفه من التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.

وقال راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، ما أثير حول دخولنا في مفاوضات مع موسيمانى غير صحيح، مؤكدًا تمسك النادى بالجهاز الفني الحالي للفريق.

وقال الزعابي في تصريحات تليفزيونية: «لم يحدث أي اتصال بأي شخص أو مدرب، وثقتنا في الوقت الحالي كبيرة للغاية في الجهاز الفني الحالي»

وأضاف: «الشخص الذي تتحدثون عنه هو مدرب الأهلي، وأنا لا أعرف لماذا يربط أسماء المدربين في بالوحدة، بالأمس مدرب واليوم الأهلي ونحن لا نقوم بأي اتصال بأي مدرب سوى المدرب الحالي».

المصرى اليوم

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