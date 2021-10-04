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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين باسيفيك مانا من بوروندى لإدارة مباراة مصر وليبيا المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويعاون الحكم البوروندي كل من التنزاني فرانك كومبا والبوروندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من إريتريا.

كما أعلن الفيفا تعيين طاقم حكام من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة ليبيا ومصر يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة نفسها.

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكما للساحة، ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكما رابعا، ويراقب الحكام هشام قيراط من تونس ويراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.