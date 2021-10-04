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المدير التنفيذي للزمالك: «الانتخابات في نوفمير.. ولا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد»

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المدير التنفيذي للزمالك: «الانتخابات في نوفمير.. ولا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد» المدير التنفيذي للزمالك: «الانتخابات في نوفمير.. ولا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد»

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أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي أن الإدارة تسير من 23 مايو باللائحة الاسترشادية بعد إلغاء لائحة الزمالك.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «طلبنا لجنة من مديرية الشباب والرياضة لتنقية عضويات الزمالك وتحديد احقية المصوتين في الانتخابات»

وتابع: «فضلنا تأجيل الانتخابات لعدم منح الفرصة للبعض في الطعن عليها والدخول للنفق المظلم، كما تم زيادة عدد اللجنة المسئولة عن تنقية العضويات لانجاز مهمتها».

وأكمل: «نهاية اكتوبر هو الموعد الأخير والنهائي للدعوة للانتخابات على أن تقام نهاية نوفمبر».

وأتم: «لا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد لم نتلقى أي خطابات جديدة من الفيفا».

المصرى اليوم

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