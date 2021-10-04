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تجديد حبس سائق بدر المتحرس بالسيدات

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تجديد حبس سائق بدر المتحرس بالسيدات تجديد حبس سائق بدر المتحرس بالسيدات

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، حبس سائق “توك توك” لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات فى اتهامه بالتحرش بالفتيات في مدينة بدر وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة الاخيرة وتفريغ الكاميرات

اعترف المتهم بالتحرش عقب ضبطه أنه انه يعمل سائق توك توك ويقوم بالتحرش بالفتيات أثناء استقلالهن المركبة قيادته لتوصيلهن الى الاماكن التى يرغب فى الذهاب اليها سةاء المنزل او العمل في نطاق مدينة بدر

واعترف المتهم انه بفتاة 18 عاما اثناء اثناء استقلال المركبة التى يقودها وانها حررت محضر بالواقعة

المصرى اليوم

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