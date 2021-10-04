سفارة المملكة في عُمان: لا حوادث للسعوديين جرّاء إعصار شاهين

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أهابت بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الطيران المدني

أكّدت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، عدم وجود أي إصابات للمواطنين السعوديين في السلطنة نتيجة إعصار شاهين القوي؛ حيث وفّرت السفارة مساكن مناسبة لعددٍ من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

وقالت السفارة في تصريحات للعربية، إن هناك عديداً من المواطنين السعوديين الموجودين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرّض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وأضافت أن المواطنين السعوديين كافة في السلطنة بسلام حتى اللحظة، وأهابت بالمواطنين السعوديين في عُمان، توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار.

كما حثّت السفارة، المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة، على التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.