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شركة البحر الأحمر تبدأ تجربة إنتاج الأطعمة البحرية من ضوء الشمس

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شركة البحر الأحمر تبدأ تجربة إنتاج الأطعمة البحرية من ضوء الشمس شركة البحر الأحمر تبدأ تجربة إنتاج الأطعمة البحرية من ضوء الشمس
الأولى على مستوى الشرق الأوسط.. معيار عالمي جديد للاستزراع السمكي

شركة البحر الأحمر تبدأ تجربة إنتاج الأطعمة البحرية من ضوء الشمس

بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير بتطبيق حلول مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات للاستزراع السمكي المعتمد على التركيز المكثف لثاني أكسيد الكربون، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث ستتيح التقنية للشركة إنتاج الأطعمة البحرية من ضوء الشمس في عمق البيئة الصحراوية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن التجربة ستفتح الآفاق لوضع معيار عالمي جديد في الاستزراع السمكي المستدام في الصحراء، ليكون بمقدور الشركة تحويل ضوء الشمس إلى منتجات بحرية.

وقال: إن المشروع سيعزّز من نهج الشركة الداعم للتنوع البيولوجي للمحيطات، كما أنه جاء استجابةً للطلب المتزايد من السيّاح على توفير مصادر مستدامة للغذاء أثناء قضاء عطلاتهم أينما كانوا، حيث تقوم شركة البحر الأحمر للتطوير بالبحث المستمر لتسخير أحدث الحلول التقنية والمبتكرة في هذا المجال.

وأضاف: سنعمل مع شركة "بلو بلانت إيكوسيستمز (BPE)" العالمية على إحلال عزل الكربون في وجهتنا الرئيسة، إضافة إلى مشاريعنا المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، مما سيحقق غايتنا الأسمى وهي بلوغ حيادية الكربون بنسبة 100%".

وأشار إلى أن جهاز الاستزراع المائي سيعمل آلياً في البيئات البرية (LARA)، بتقنية إعادة تدوير النظم البيئية المائية الطبيعية، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر إلى منتجات بحرية خالية من المواد الكيميائية باستخدام العوالق النباتية والحيوانية كمراحل انتقالية أثناء عملية الاستزراع، مبيناً أن الجهاز يتكون من ثلاث وحدات أفقية: يتم في الوحدة الأولى منها الاستفادة من طاقة الشمس في تنمية الطحالب الدقيقة التي يعتمد نظام الاستزراع المائي في البيئات البرية (LARA) عليها، ومن ثم تُنقل الطحالب للوحدة الثانية الموجودة أسفلها، فتتغذى عليها العوالق الحيوانية، لتَنتقل بدورها للوحدة السفلية مشكلةً الغذاء المناسب للأسماك المستزرعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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