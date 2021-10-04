قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

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تصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الوفيات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234897122، وإجمالي الوفيات 4801304.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس بـ 701169 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43682974.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 597948 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21468121.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448817، وإجمالي إصابات 33813903.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 278592 وإجمالي إصابات 3678980.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 206179، وإجمالي إصابات 7474850.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199423، وإجمالي إصابات 2177283.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142173 وإجمالي إصابات 4219284.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137338 وإجمالي إصابات 7937810.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131031، وإجمالي إصابات 4682034.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126401، وإجمالي إصابات 4962054.