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للشرب وسقاية الإبل.. باحثو محمية وادي الجمال يطهرون الآبار الحوفية في البحر الأحمر

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للشرب وسقاية الإبل.. باحثو محمية وادي الجمال يطهرون الآبار الحوفية في البحر الأحمر للشرب وسقاية الإبل.. باحثو محمية وادي الجمال يطهرون الآبار الحوفية في البحر الأحمر

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ضمن اهتمام ادارة محمية وادي الجمال بمرسي علم بالبحر الاحمر بالمجتمع المحلي وتقديم الدعم المستمر بجانب مشاركته في أنشطة السياحة البيئية والتعرف على العادات والتقاليد للسكان المحلين واحترامها من كل الزوار والقائمين على العمل السياحي والحفاظ على المورث الثقافي للسكان المحليين لمحميه وادي الجمال، أعلن باحثو البيئة بالمحمية أنه تم تلبية طلبات المجتمع المحلي بتركيب عدد 3 محطة طاقة شمسية و3 طلمبات رفع مياه من الابار واجراء صيانة لاحواض المياه لعدد 3 آبار موزعة بالقرب من الشيخ الشاذلي واخر بوادي الجمال واخر بالقرب من برانيس بالمشاركة مع متبرعين لخدمة المجتمع من المحافظات المختلفة.

ومن المقرر استكمال بعض الأعمال للابار المختلفة في القريب العاجل وان هذة الاعمال بهدف رفع المستوى المعيشى للسكان المحليين تطهير آبار المياه الجوفية وطلمبات الرفع في توفير مياه الشرب للأهالي سقى الإبل والأغنام بدلا من استخدام الأدوات القديمة المتمثّلة في الدلو والحبل، وذلك كمشاركة مجتمعية لمساعدة السكان المحليين وذلك لتوفير مصدر دائم لهم من مياه الشرب مما يساعدهم على الاستقرار وعدم الترحال.

وتم الانتهاء من تطهير جميع آبار المحمية لمساعدة الأهالى في مصدر رزقهم الوحيد واقامة خزانات بجوار الابار لتكديس كميات من المياه فيما تم وضع خطة من ادارة المحمية للقيام بعمليات تطهير لباقي آبار المياه لتكون صالحة للشرب والاستخدام وتوفير روافع ومولدات كهرباء لهذة الآبار.

المصرى اليوم

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