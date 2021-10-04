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افتتاح دار مناسبات في العريش بـ3 ملايين جنيه السبت

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افتتاح دار مناسبات في العريش بـ3 ملايين جنيه السبت افتتاح دار مناسبات في العريش بـ3 ملايين جنيه السبت

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يفتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السبت المقبل، دار مناسبات في قرية السكاسكة بمدينة العريش، حيث جري إنشاؤها بقيمة 3 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ على إنشاء دور المناسبات في مختلف مدن وقري المحافظة بهدف دعم الاستقرار القبلي والتواصل بين القبائل لمناقشة التطورات وحل الخلافات واحياء المناسبات الدينية والوطنية.

أضاف المحافظ، أنه تتكون كل دار من قاعة شتوية وأخري صيفية ومكان للخدمة، ومجهزة على اعلي مستوي من فرش وأجهزة صوتيه، لافتا إلى افتتاح دار مناسبات قرية السكاسكة بالعريش بمناسبة احتفال المحافظة بانتصارات اكتوبر المجيدة.

المصرى اليوم

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