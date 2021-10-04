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تنسيق الأزهر 2021 .. موعد مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق (الرابط)

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تنسيق الأزهر 2021 .. موعد مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق (الرابط) تنسيق الأزهر 2021 .. موعد مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق (الرابط)

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تُعلن جامعة الأزهر اليوم نتيجة تنسيق الأزهر 2021 للمرحلتين الأولي والثانية، وذلك لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، ونعرض هنا موعد المؤتمر ورابط نتيجة التنسيق.

تعقد جامعة الأزهر مؤتمر صحفيًا في الساعة 12 ظهر اليوم الإثنين 4-10-2021، لإعلان نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2021.

ويعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق كليات الأزهر لطلاب المرحلتين الأولي والثانية للطلاب خريجي الثانوية الأزهرية 2021، في المؤتمر الصحفي اليوم في مقر جامعة الازهر في مدينة نصر.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

تعرض بوابة الإلكترونية نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر بعد المؤتمر الصحفي للطلاب ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس مباشرة من خلال الضغط على رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.

وكانت المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 بدأت يوم الخميس 2 سبتمبر الماضي لمدة 5 أيام وانتهي يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

وبدأت المرحلة الثانية من التنسيق يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي واستمرت لمدة 3 أيام حتى الخميس 30 سبتمبر 2021.

بلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2020/2021م، عدد 106 ألفًا و17 طالبًا وطالبة، بينهم 68 ألفا و723 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، وعدد 37 ألفا و294 طالبًا وطالبة في القسم العلمي.

وصلت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية هذا العام 51.25%، وكانت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية 100٪، وفي القسم العلمي 61.65٪. في حين كانت في القسم الأدبي 46.50٪.

وبلغ عدد طلاب الدور الثاني من الثانوية الأزهرية 2021، نحو 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبًا، وكانت نسبة النجاح لطلاب القسم العلمي 49.43%، في حين كانت نسبة النجاح في القسم الأدبي 60.80%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يستطيع الطلاب مراجعة نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 .

يعقد رئيس جامعة الأزهر مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإعلان نتيجة تنسيق كليات الأزهر 2021.

المصرى اليوم

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