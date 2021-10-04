انطلاق المبادرة العالمية لتوعية المستثمر بأسواق 100 دولة بمنظمة «الأيوسكو»

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أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مشاركة الهيئة فى أنشطة «أسبوع المستثمر العالمى» للعام الخامس على التوالى World Investor Week 2021 ، والذى تروج له المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وتنسق فعالياته بين أعضائها فى أسواق 100 دولة بعد أن حققت المبادرة نتائج إيجابية فى تعزيز الثقافة المالية للمستثمرين وحمايتهم فى الأعوام الماضية .

وقال رئيس الهيئة فى بيان صحفى- أمس- إن فعاليات مبادرة العام الجارى تتميز بعقد مزيج من اللقاءات التثقيفية ما بين أنشطة ذات حضور فعلى بمجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية بالهيئة، يتزامن معها إجراء فعاليات- عن بٌعد- باستخدام شبكة المعلومات الدولية- عبر تطبيق Zoom- تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتتضمن الفعاليات بنوعيها- الفعلى والافتراضى- لقاءات تثقيفية للشباب وخاصة طلاب الجامعات المصرية بمختلف المحافظات لنشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالى وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من ١٦ إلى ٢١ عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة، بجانب نشر العديد من الرسائل الاتصالية للتزود بالمعلومات والمعرفة عن سوق المال فى مصر والتعريف بكيفية التعامل فى سوق الأوراق المالية، ومخاطر الاستثمار فى سوق الأوراق المالية وأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى رسائل محددة تُركز على حماية المستثمرين يتم نشرها بأسواق 100 دولة الأعضاء بمنظمة الأيوسكو لزيادة الوعى لدى المستثمرين المرتقبين وتثقيفهم ماليا .

وتابع: تتميز فعاليات «أسبوع المستثمر العالمى» هذا العام فى مصر باستغلال أنشطة «مُجمع المعرفة للثقافة المالية» والتى تهدف إلى الترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتعريف بالسندات الخضراء وكيفية إصدارها، بعد أن شهدت سوق المال المصرية الإصدار الأول منها لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار من خلال «المركز الإقليمى للتمويل المستدام»، بالإضافة إلى استغلال خبرات مُجمع المعرفة فى نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات، خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية .

كما تشمل فعاليات «أسبوع المستثمر العالمى» توظيفاً لأنشطة «مُجمع المعرفة للثقافة المالية» والذى تم افتتاحه فى بداية أغسطس الماضى لنشر ثقافة الحوكمة وتطبيق قواعدها وأساسياتها لتحقيق الإدارة الرشيدة من خلال ذراعه مركز المديرين المصرى. مع إعطاء نبذة عن تقارير غسل الأموال فى أسواق المال ورفع المستوى المعرفى والتطبيقى بها .

ونوه د. عمران بحرص الهيئة على المشاركة فى مبادرة «أسبوع المستثمر العالمى» سنويا لنشر رسائل الحماية للمتعاملين فى الأدوات المالية غير المصرفية، حيث تقوم إدارة حماية توعية المستثمر بالتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والدور الرقابى للهيئة الذى تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. من خلال عدة آليات يُتيحها القانون رقم 10 لسنة 2009 إلى الهيئة لحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق وتحقيق التوازن بينها أو ما تراه لازماً من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق .