194.2 ألف وحدة سكنية نفذتها الدولة خلال عام

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قال الجهـاز المركزى للتعبئـة العامـة والإحصاء إن إجمالى الوحدات السكنية المنفذة بلغ 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات 79 مليار جنيه، مقابل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات 94.6 مليــار جنيه بنسبـة انخفـــاض فى الوحدات قدرها 30.9٪ وفى الاستثمارات قدرها 16.5٪ .

وأفاد بيان للجهاز- أمس - بأنه طبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة 56.2% يليه الإسكان المتوسط بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 ألف وحدة بنسبة 4.0% مـــن الإجمالى العام عام 2019/ 2020 .

ورصد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومى- العام/ أعمال عام)، حيث بلغ عددها 85 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى- العام/ أعمال عام) عام 2019/2020 بنسبة 43.7% من الإجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5 %.

وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7 ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 ألف وحدة بنسبة 6.5% من إجمالى القطاعين .

وجـاءت محافظـة القاهرة فى المرتبــة الأولــى بعـدد 32.2 ألـف وحــدة بنسبـة 38% يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادى الجديد فى المرتبة الأخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالى القطاعين .

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص فقد تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الإجمــالى العـام مقابـل 180.8 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 %.

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يليه الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخـر بعـدد 2.3 ألف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص .

وقال جهاز الإحصاء إن محافظــة المنوفية جاءت فـى المرتبــة الأولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% تليهــا محافظة القاهـرة بعـدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3% من إجمالى القطاع الخاص .

وقال الجهاز إن عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الاجتماعــى (المليون وحدة) بلغ 375.2 ألف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحـدة عـام 2019/2020 نفذ منهـا الجهـاز المركــزى للتعـمير 1.4 ألـف وحـدة بنسبـة 2.6٪ باستثمــارات قدرهـا 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 آلاف وحدة بنسبة 11.8٪ باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه، هيئة المجتمعـات العمـرانية الجديــدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ باستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه .

وحسب البيان بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر (الإسكان المتوسط) 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيـث بلـغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالى. كما بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منها 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة غرب أسيوط، حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر، حيث بلغ 408 وحدات بنسبة 13.٪ من الإجمالى. كما بلغ عدد الوحـــدات المنفــــذة بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 5904 وحدات بالمـدن الجديــدة، منفــذ منهــا 5544 وحــدة عام 2019/ 2020، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحـدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/ 2020 .

وقال جهاز الإحصاء إن إجمالى عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بلغ 178 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه ومدينة المنصورة الجديدة جار تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، العلمين الجديدة جار تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 10 مليارات جنيه عام 20 19/ 2020.