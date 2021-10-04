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«زي النهارده».. اندلاع حرب القرم 4 أكتوبر 1853

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«زي النهارده».. اندلاع حرب القرم 4 أكتوبر 1853 «زي النهارده».. اندلاع حرب القرم 4 أكتوبر 1853

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حرب القرم هي حرب اندلعت بين الامبراطوريةالعثمانية والبريطانيةوالفرنسيةمن جانب وبين الامبراطورية الروسية من جانب آخر،وكانت الدولة العثمانية قد أعلنت الحرب على رسميا«زى النهارده»فى٤ أكتوبر١٨٥٣ وفى ٢٧ مارس ١٨٥٤ انضمت فرنسا وإنجلترا لتركيا ضد روسيا وانتهت الحرب في ١٨٥٦ بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس وللأميرعمرطوسون كتاب عن هذه الحرب بعنوان«الجيش المصرى في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم»وهو صادرفى١٩٣٢ويكشف أن الجيش المصرى شارك في هذه الحرب،وكان الأتراك دخلوا القرم فى١٤٧٥م وأصبحت تابعة للامبراطورية العثمانية ولم تستمر ممتلكات القرم محصورة في دائرة حدود شبه الجزيرة،بل تخطتها وامتدت في أراضى الروس إلى أن تاخمت موسكو وفى ١٧٣٦ احتلت روسيا «القرم» احتلالا موقوتا،ثم استولت عليها نهائيا عام ١٧٧١، وفى ١٧٨٣ أدمجت القرم بالامبراطوريةالروسية،وكانت روسيا قبل ذلك تتحين الفرصةللانقضاض على أراضى الدولة العثمانية ولما رأى السلطان عبدالمجيد أن شبح الحرب يتهدد بلده طلب من الخديو عباس، والى ، دعما عسكرياً فأمده عباس حلمى بأسطول مكون من ١٢سفينة مزودة بـ٦٤٢ مدفعا و٦٨٥٠ جنديا بحريا بقيادة أمير البحر المصرى حسن باشا الإسكندرانى، فضلا عن جيش برى قوامه ٢٠ ألفا و٧٢ مدفعا بقيادة الفريق سليم فتحى باشا لقد شارك الجيش المصرى بين عهدى سعيد وعباس الأول بأكثرمن حرب لا ناقة لمصرفيها ولا جمل، ولكنه أبلى بلاءحسنا،وكان هذا الجيش بعد أن شارك في حروب في الشام تحت الراية العثمانية تخلف بعض جنوده في الشام والأردن، ولذلك نجد بعض الأسر في الأردن والشام مازالوا العائلات لقب «المصرى».

المصرى اليوم

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