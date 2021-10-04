المقاصة: 600 ألف جنيه أعلى عقد في الفريق

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أكد وليد هويدي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، أن إدارة ناديه، خاطبت اتحاد الكرة من أجل خوض مباريات الدوري الممتاز الموسم المقبل، على ستاد الفيوم.

وقال وليد هويدي، في تصريحات تلفزيونية: «طلبنا إقامة مباريات الفريق في استاد الفيوم في الموسم المقبل، وفى حالة تعذر اقامة المباريات باستاد الفيوم هناك ستاد بنى سويف وستاد اسيوط من الممكن اقامة المباريات في إحداهما».

وأشار إلى أن أعلى عقد للاعبى فريقه بقيمة 600 الف جنيه بعد قرار إدارة النادي بتخفيض النفقات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لاعبى في الدورى المصرى يستحق 20 و30 مليون جنيه كما يتردد حاليا.

يُذكر أن إدارة مصر المقاصة قررت بيع اللاعبين الكبار بالفريق في نهاية الموسم المنقضي، على رأسهم باسم مرسي وعبدالله مجدي، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.