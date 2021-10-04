حلبية: أحمد رفعت يستقوى بالجماهير.. وطلب 10 ملايين جنيه في الموسم

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أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم، منقطع عن تدريبات الفريق منذ 10 أيام.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد رفعت يغيب عن معسكر المصري المقام، حاليًا في برج العرب، منذ 10 أيام، وحاولنا التواصل مع اللاعب أكثر من مرة، ولكنه لا يرد على أحد»، مضيفًا:«ستتم توقيع غرامة مالية على اللاعب وفقًا للائحة».

وأوضح: «أحمد رفعت جاء له عرض سعودي في الفترة الماضية مقابل 10 ملايين جنيه على سبيل الإعارة، ولكننا رفضنا العرض شكلا وموضوعًا، بناء على تعليمات من رئيس النادي»، مشيرًا: «بعدما تعقدنا مع أكثر من لاعب مميز في الميركاتو الصيفي الجاري، بدأ رفعت، يشعر بحالة من الضيف، لا نعلم سببها».

وتابع: «اللاعب بعد ذلك بدأ يستقوي بجماهير بورسعيد، وطلب تعديل عقده ليحصل على 10 ملايين جنيه في الموسم، وهو ما رفضناه، فهذا مبلغ كبير على النادي المصري، وأكثر من ضعف ما يتقاضاه اللاعب حاليًا»، مشيرًا: «لم نتلق أي عروض رسمية للاعب حتى الآن».