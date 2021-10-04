★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق برشلونة لكرة اليد، بفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأبيض يملك دفاعا قويا ولاعبين على مستوى مميز.

وقال أورتيجا في تصريحات تلفزيونية: «على الورق كل فرق البطولة قوية، ولكننا نفكر في الزمالك حاليا، خاصة وأن كرة اليد المصرية صعبة وتتطور بقوة».

وتابع: «الزمالك منافس قوي، وعلينا دراسة المنافس دائما، وانا اعرفهم واعرف ان لديهم تاريخ كبير في كرة اليد على مستوى النادي والمنتخب ولديهم لاعبين مميزين مثل أحمد الأحمر».

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، سوف تستضيفها السعودية، من الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.