أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب برشلونة: عملاق في كرة اليد.. والأحمر أهم لاعبيه

Print
مدرب برشلونة: الزمالك عملاق في كرة اليد.. والأحمر أهم لاعبيه مدرب برشلونة: عملاق في كرة اليد.. والأحمر أهم لاعبيه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق برشلونة لكرة اليد، بفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في للأندية، مشيرًا إلى أن الأبيض يملك دفاعا قويا ولاعبين على مستوى مميز.

وقال أورتيجا في تصريحات تلفزيونية: «على الورق كل فرق البطولة قوية، ولكننا نفكر في الزمالك حاليا، خاصة وأن كرة اليد المصرية صعبة وتتطور بقوة».

وتابع: «الزمالك منافس قوي، وعلينا دراسة المنافس دائما، وانا اعرفهم واعرف ان لديهم تاريخ كبير في كرة اليد على مستوى النادي والمنتخب ولديهم لاعبين مميزين مثل أحمد الأحمر».

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، سوف تستضيفها ، من الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي

محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»