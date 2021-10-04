تنسيق الأزهر 2021 .. رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

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نتيحة تنسيق الأزهر 2021 من أكثر العبارات بحثًا على محرك البحث جوجل، الذى يشهد نشاطًا متزايدًا فجر الاثنين حول نتيجة تنسيق الأزهر 2021، ورابط نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، مع إعلان جامعة الأزهر أنه تقرر إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، اليوم الاثنين، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، من خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021، التى سوف يتم الإعلان عنها ظهر اليوم الاثنين، حتى يتمكن الطالب من معرفة نتيجة تنسيقه، ومن المقرر أنه في أقرب وقت ممكن سوف يتم فتح باب التظلمات لكل الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات على النتيجة.

تنسيق الأزهر 2021 | رابط موقع نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

مؤتمر نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

الآن لينك نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 بنين وبنات لطلاب علمي وادبي والشعبة الإسلامية تم توضيح طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2021، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الإلكتروني للازهر الشريف.. اضغط هنــــــــــــــــــــا

2- اختيار نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه .

3- يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه والاسم الثلاثي.

4- وينتظر لحظات حتى تتوفر النتيجة أمامه. ولابد أن يقوم بطبع بطاقة الترشيح.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

يقوم الطلاب بالبحث عن نتيجة تنسيق الأزهر الخاصة بالعام الماضى، والتى تعتبر مؤشر على ترتيب الكليات في نتائج تنسيق الأزهر 2021 .

وتستعرض المصري اليوم نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2020، وهى كالتالى:

مؤشرات نتيجة تنسيق الأزهر

نتيجة تنسيق الأزهر 2020- أدبي بنين:

- اللغات والترجمة القاهرة- شعبة الدراسات اللاسلامية باللغة الألمانية- 94.60%.

- اللغات والترجمة القاهرة- شعبة الترجمة الفورية انجليزى- 93.02 %.

- كلية الإعلام للبنين بالقاهرة- 85.63 %.

- شريعة وقانون القاهرة- 79.21%.

- التجارة بنين القاهرة- 78.10%.

مؤشرات نتيجة تنسيق الأزهر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- أدبي بنات

- الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة- قسم اللغة الالمانية- 95.40%.

- الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة- اللغة الانجليزية ترجمة فورية- 94.92%.

- الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة- شعبة اللغات الأوروبية ت. فورية (انجليزى)- 94.92%.

مؤشرات نتيجة تنسيق الأزهر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- علمي بنين

- الطب للبنين بالقاهرة- تخصص عام: 97.69%.

- طب الاسنان بنين بالقاهرة- تخصص عام: 97.08%.

- الصيدلة للبنين بالقاهرة- تخصص عام: 96.62%.

- الهندسة بنين بالقاهرة- تخصص عام- 95.23%.

- اللغات والترجمة القاهرة- شعبة الترجمة الفورية انجليزى- 94.15%.

مؤشرات نتيجة تنسيق الأزهر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- علمي بنات

- الطب بنات بالقاهرة- تخصص عام: 97.69%.

- طب الاسنان بنات القاهرة- تخصص عام: 97.08%.

- الصيدلة بنات القاهرة- تخصص عام: 96.62%.

- كلية الهندسة بنات القاهرة- تخصص عام: 95.23%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021 | نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

وكان قد أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات يسبقه بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن:

- قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فوري على كود دفع: 6451 .

- يعقب ذلك دخول الطالب أو الطالبة على هذا الرابط: https://azu.edu.eg/CityResult، ليجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

- وأوضح الشربيني، أنه في حال وجود بيانات غير مستكملة يتم استيفاؤها ثم طباعتها، ووضعها في ملف إضافة إلى إفادة تفيد بتلقيه جرعة، أو جرعتي لقاح كورونا، من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى تم تطعيمه فيها.

- ثم يتوجه الطالب أو الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وبالنسبة إلى الطلاب المتقدمين للسكن الاقتصادي عليهم اتباع الخطوات نفسها.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

أعلنت جامعة الأزهر، أنه تقرر إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، اليوم الاثنين ،وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021.