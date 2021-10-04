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«زي النهارده».. وفاة مصمم تمثال الحرية 4 أكتوبر 1904

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«زي النهارده».. وفاة مصمم تمثال الحرية 4 أكتوبر 1904 «زي النهارده».. وفاة مصمم تمثال الحرية 4 أكتوبر 1904

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فريدريك أوجست بارتولدى فنان تشكيلى ونحات فرنسى،وهو مصمم تمثال الحرية الموجود في أمريكا، ولد في 2 أغسطس 1834، في كولمار بفرنسا،ودرس الهندسة المعمارية،والرسم بالزيت، ثم عمل بالنحت وكان في 1869 قد قام بتصميم نموذج مصغرلتمثال يمثل سيدة تحمل مشعلًا وعرضه على الخديو إسماعيل ليتم وضع التمثال في مدخل قناة السويس المفتتحة حديثًا في 16 نوفمبر 1869 لكن الخديو اعتذر عن عدم قبول اقتراح بارتولدى نظرا للتكاليف الباهظة التي يتطلبها هذا المشروع، حيث لم يكن لدى السيولة اللازمة لمثل هذا المشروع،خاصة بعد تكاليف حفرالقناة ثم حفل افتتاحها، وكانت الجمهورية الفرنسية الثالثة( 1870 -1940) تتملكها فكرة تقديم هدايا تذكارية لدول شقيقة عبرالبحار لتعميق الصداقة بها، وتم التفكير في إهداء أمريكا التمثال بمناسبة احتفالها بالذكرى المئوية لإعلان الاستقلال في 4 يوليو 1876، وتم الاتفاق على أن يتولى الفرنسيون تصميم التمثال ويتولى الأمريكيون تصميم قاعدته وبدأت حملة ضخمة في كل من البلدين لإيجاد التمويل اللازم للمشروع الضخم؛ ووفرت أمريكا الأموال لبناء قاعدة التمثال، وكان يقود هذه الحملة السيناتور وعمدة نيويورك ويليام إيفارتز، غير أن هذا لم يكن كافيًا؛ مما حدا بـ جوزيف بوليتزر، صاحب جائزة بوليتزر فيما بعد، أن يقوم بحملة من خلال الجريدة التي كان يصدرها وآتت الحملة ثمارها ونجحت في دفع الأمريكيين للتبرع للمشروع وتم اختيار موقع المشروع على جزيرة الحرية، وقد توفى بارتولدى «زى النهارده» في 4 أكتوبر 1904.

المصرى اليوم

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