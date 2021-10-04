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«القاعدة أهدرت دماءه وعاش تحت حماية الشرطة».. مصرع الرسام لارش فيلكس المسيء للرسول

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«القاعدة أهدرت دماءه وعاش تحت حماية الشرطة».. مصرع الرسام لارش فيلكس المسيء للرسول «القاعدة أهدرت دماءه وعاش تحت حماية الشرطة».. مصرع الرسام لارش فيلكس المسيء للرسول

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أفادت وسائل إعلام سويدية بأن رسام الكاريكاتير، لارس فيلكس، المسيء للرسول محمد لقي مصرعه، مساء أمس الأحد، في حادث مروري.

وكان لارس فيلكس مسافرًا في سيارة شرطة مدنية اصطدمت بشاحنة بالقرب من بلدة ماركارد في جنوب السويد، بحسب «بي بي سي».

كما قتل ضابطا شرطة، ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى.

وعاش فيلكس، 75 عامًا، تحت حماية الشرطة بعد أن تعرض لتهديدات بالقتل بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد.

رسوم فيلكس، التي نشرت عام 2007، أساءت للمسلمين الذين اعتبروا التصوير المرئي للنبي تجديفًا.

الرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

وجاءت موجة الغضب في العالم الإسلامي بعد عام من نشر صحيفة دنماركية رسوم متحركة للرسول.

ولم تكشف الشرطة عن هوية القتلى في حادث الأحد، لكن شريك فيلكس أكد وفاته لصحيفة داجينز نيهتر.

وقال بيان للشرطة إنه لا يزال من غير الواضح كيف وقع التصادم، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى شبهة جنائية.

ودفعت رسوم لارس فيلكس رئيس الوزراء السويدي آنذاك، فريدريك راينفيلدت، للقاء سفراء من 22 دولة إسلامية في محاولة لنزع فتيل الموقف.

رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس. - صورة أرشيفية

وبعد ذلك بوقت قصير، عرض تنظيم القاعدة مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يتمكن من قتله.

وفي عام 2015، حضر فيلكس نقاشًا حول حرية التعبير واستهدف بهجوم مسلح في العاصمة كوبنهاجن.

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