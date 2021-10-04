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نهاية مأساوية للرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

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نهاية مأساوية للرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول نهاية مأساوية للرسام السويدي لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

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توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس عن عمر ناهز 75 عامًا، إثر حادث مروري رفقة ضابطي حراسة يقومان بحراسته الشخصية منذ 2007 بعد نشره لرسوم مسيئة للرسول محمد.

وبحسب موقع إذاعة «بي بي سي» البريطانية، فتح المدعي العام في السويد تحقيقًا في الحادث الذي وقع الأحد، بعد اصطدام سيارة الرسام بشاحنة في أحد طرق السويد، واشتعلت النيران في السيارتين ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.

وكان الرسام السويدي تعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره رسوم مسيئة للرسول محمد.

وقال رئيس الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرج: «ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة زميلنا ورجل الأمن لدينا بعد ظهر اليوم».

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