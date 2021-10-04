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خالد الغندور يغضب جماهير الأهلي بتعليقه على هدف محمد صلاح

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خالد الغندور يغضب جماهير الأهلي بتعليقه على هدف محمد صلاح خالد الغندور يغضب جماهير الأهلي بتعليقه على هدف محمد صلاح

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واصل خالد الغندور نجم نادي السابق والإعلامي الحالي تصريحاته المستفزة والتي تثير الجدل الشديد في الشارع الرياضي المصري.

وعلق خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على هدف الفرعون المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في شباك مانشستر سيتي.

وانتهت مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 2-2 وشهدت هدفاً عالمياً من محمد صلاح تصدر به جدول هدافي البريميرليج.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك» ساخراً: «بعد هدف صلاح النهاردة أنا شايف أنه مش أسطورة وإن فيه لاعبين أساطير لعبوا في الدوري المصري أكثر من صلاح».

وجاء هذا التعليق من خالد الغندور ليثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشعل غضب جماهير الأهلي التي تفهم ما يرمي إليه اللاعب من تعليقه المفخخ.

المصرى اليوم

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