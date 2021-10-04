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عضو مجلس لبيب يحذر بن شرقي: «أدينا شوفنا اللي بيسيب بيحصله إيه»

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عضو مجلس لبيب يحذر بن شرقي: «أدينا شوفنا اللي بيسيب الزمالك بيحصله إيه» عضو مجلس لبيب يحذر بن شرقي: «أدينا شوفنا اللي بيسيب بيحصله إيه»

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حذر حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب، اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي من محاولة الخروج من نادي الزمالك على غرار اللاعب التونسي الهارب فرجاني ساسي.

وقال حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد: «أدينا شوفنا اللي بيسيب الزمالك بيحصله إيه» في إشارة إلى وضع اللاعب فرجاني ساسي حالياً في صفوف الدحيل القطري.

وأضاف المندوه: «مع احترامي كل الأندية وشعبيته نادي الزمالك شيء آخر، نادي الزمالك هو الكاميرا التي تبرز اللاعب ونقطة الضوء التي تجعله يلمع».

وتسيطر حالة من القلق على جماهير نادي الزمالك من تكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق مع المغربي أشرف بن شرقي أحد أهم نجوم القلعة البيضاء حالياً، والذي كان عنصراً أساسياً في تتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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