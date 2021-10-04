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هل يكرر بن شرقي سيناريو فرجاني ساسي؟ عضو مجلس يرد

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هل يكرر بن شرقي سيناريو فرجاني ساسي؟ عضو مجلس الزمالك يرد هل يكرر بن شرقي سيناريو فرجاني ساسي؟ عضو مجلس يرد

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تسيطر حالة من القلق على جماهير نادي من تكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي السابق مع المغربي أشرف بن شرقي أحد أهم نجوم القلعة البيضاء حالياً.

وكان أشرف بن شرقي عنصراً أساسياً في فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بعدما سجل 15 هدفاً كما كان أحد أبرز العناصر الحاسمة في صفوف المارد الأبيض.

وكشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أن سيناريو فرجاني ساسي لن يتكرر مع بن شرقي وأن الاتفاق بين النادي الأبيض واللاعب المغربي بات وشيكاً.

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد: بن شرقي سيكون موجوداً في نادي الزمالك والخلاف بين النادي واللاعب على نقطة بسيطة سيتم حلها، وأؤكد أشرف بن شرقي لن يلحق بمصير فرجاني ساسي.

وأضاف: الخلاف بين الجانبين على نقطة الشرط الجزائي فقط.

المصرى اليوم

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