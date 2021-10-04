المقاصة: بعنا 95% من لاعبي الفريق لسداد الديون

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أكد وليد هويدى، المشرف على الكرة بنادى مصر المقاصة، أنه حتى الآن ما زال النادى يحمل اسم مصر المقاصة وليس نادى هويدى.

وقال هويدي، في تصريحات تلفزيونية، إن الاجراءات سارية مع وزارة الشباب والرياضة لتغيير الاسم إلى «هويدي» ولم يتم تغيير الأسم حتى الان.

وأشار إلى انه تم بيع 95% من لاعبي الفريق من أجل سداد الديون ومستحقات اللاعبين الذي تقدموا بشكاوى ضد النادى في اتحاد الكرة، مضيفًا أنه تم التعاقد مع فريق جديد بالكامل سيظهر في الموسم المقبل.

يُذكر أن مصر المقاصة دعم صفوفه حتى الأن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم سيرجي ايريك والكيني جون إفيري وأحمد منعم وكريم عبدالنبي، لاعبي فيوتشر، وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى، حارسا فريق الشباب بالأهلي.