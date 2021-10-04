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يد : نمثل في مونديال الأندية.. وهدفنا الفوز على برشلونة

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يد الزمالك: نمثل مصر في مونديال الأندية.. وهدفنا الفوز على برشلونة يد : نمثل في مونديال الأندية.. وهدفنا الفوز على برشلونة

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قال حماده عبدالباري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي ، إن الفريق سيسافر ظهر اليوم الإثنين إلى ، لتمثيل في بطولة للأندية، مشددًا على ثقته في اللاعبين للفوز على برشلونة.

وأضاف عبدالباري، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك سيبدأ مشواره بمواجهة برشلونة، وهي منافسة صعبة للغاية، إلا أنه يثق في إمكانيات لاعبيه للفوز في المباراة المرتقبة.

وتابع أن عدد اللاعبين في بعثة الزمالك 20 لاعبًا، وفقًا للائحة القائمة المبدئية، إلا أن هناك 16 لاعبًا فقط مقيدين بالبطولة، على أن يتم استبدال لاعب بآخر من الـ4 الاحتياطي في حالة الاضطرار نتيجة إصابات أو حالات كورونا.

واختتم حماده عبدالباري، تصريحاته بأن أوليفر روي مدرب الفريق، رفض تأجيل مباريات الفريق بالدوري لإعداد لاعبيه بمباريات رسمية قبل البطولة المرتقبة.

المصرى اليوم

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