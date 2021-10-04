مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالدولة

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يبحث الموظفون العاملون بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، حيث تضع وزارة المالية الخريطة الزمنية لصرف مرتبات أكثر من 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق كتاب دوري، حدد الأيام الخاصة بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالدولة:

حددت وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، على النحو التالى:

1- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، للعاملين في 33 وزارة وهيئة، يوم الأحد 24 أكتوبر.

2- ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة، يوم الاثنين 25 أكتوبر.

3- ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

4- يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، لجميع الوزارات والجهات الأخرى، والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر 2021.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر2021

مرتبات شهر أكتوبر 2021

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

وتحرص وزارة المالية على توزيع الموظفين على أكثر من يوم لمنع التزاحم والتكدس، أمام مصادر الصرف مثل مكاتب البريد أو من ماكينات الصرف الآلى، وتنفيذًا لإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الخريطة الزمنية لصرف مرتبات أكتوبر 2021

وأوضح الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية، تقسيم الجهات والوزارات على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2021، وفقًا للتالى:

- بدءا من 24 أكتوبر، تصرف الوزارات التالية مرتبات شهر أكتوبر 2021:

وزارة الصحة.

وزارة التموين.

وزارة القوي العاملة.

وزارة الهجرة.

وزارة السياحة.

وزارة البترول.

وزارة التضامن.

وزارة النقل.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 | 25 أكتوبر 2021

أما يوم 25 أكتوبر، فيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، موظفي الوزارات التالية:”

وزارة الداخية.

ووزارة الآثار.

وزارة الإسكان.

وزارة الأوقاف.

وزارة الثقافة.

وزارة التجارة والصناعة.

وزارة الطيران المدني.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 | 26 أكتوبر2021

أما يوم 26 أكتوبر، فيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، موظفي الوزارات التالية:

وزارة التخطيط.

وزارة العدل.

وزارة الكهرباء.

وزارة الاستثمار.

وزارة اتعاون الدولي.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الزراعة.

وزارة الموارد المائية.

يُذكر أن قطاع الحسابات بوزارة المالية يقوم بالإعلان كل 3 شهور، في كتاب دوري المواعيد المخصصة لصرف رواتب الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات حيث يتم توزيعهم على عدد من الأيام لمنع التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصرف الآلي وفي مكاتب البريد المختلفة خاصة في ظل جهود الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.