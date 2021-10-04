«توليفة شر غير طبيعية».. عمرو أديب يعلق على واقعة تدبير محاولة اغتصاب في المنصورة

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قال الإعلامي عمرو أديب إن المجتمع المصري شهد حادثة شاذة ومتوحشة، حين أقدم شاب على تدبير محاولة لاغتصاب شقيقته على يد صديقه لتصويرها في وضع مخل وإجبارها على التنازل عن ميراثها.

أضاف في برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد: «كل هذه الحوادث شاذة وغريبة، هذه الحادثة توليفة شر غير طبيعية، إزاي حد يقدر يقرر يؤذي أخته بالشكل ده، والأمر دائما وراه فلوس، ووراه ظاهرة مصرية لا يجب إنكارها».

تابع: «فكرة عدم توريث البنات، وقصره على الولاد، في الريف والحضر، واقع متكرر في مصر، ولا مجال لإنكارها. هذه الحادثة تنزف دما في الحقيقة، ودما نفسيا (..) شيء لا يصدقه عقل، تولع الفلوس اللي بالشكل ده».

وختم بالمطالبة بصون حق المرأة في الميراث، وقال: «حكاية الميراث وميراث البنات يجب أن يكون فيها تشديد واضح وطبقا للشرع والقانون، يجب أن ترث الفتاة وأن ترث المرأة وتأخذ حقها بشكل واضح».

بداية الواقعة، حين اختطف شاب في الدقهلية شقيقته الأستاذة الجامعية وحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها رغم أنها عكفت على تربيته بعد وفاة والديه وهو طفل صغير.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة من مواطنين بتمكنهم من إنقاذ شابة من يد شابين اختطفاها وقيداها وحاولا تجريدها من ملابسها في زراعات المنصورة، وتمكن المواطنون من ضبط أحد الشابين.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة لمكان البلاغ، وتبين وجود شابة مقيدة اليدين ومجردة من ملابسها السفلية وبها آثار ضرب وتمزق في ملابسها العلوية وتم القبض على الشاب الذي احتجزه المواطنون، وتبين أنه شقيقها الأصغر واختطفها لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثه.