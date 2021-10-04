محمد يوسف: موسيماني لا يتقبل النقد.. والأهلي لم يخسر الدوري «فنيًا»

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أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حالفه التوفيق خلال توليه تدريب الفريق الأحمر، وهو ما ساعده على قيادة النادي لحصد البطولات.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني حقق بطولات كثيرة مع الأهلي ولديه كفاءة فنية ولديه توفيق من عند الله، وهذا يلعب دورًا كبيرًا مع أي مدرب مجتهد».

وتابع: «موسمياني مدرب مميز، ومعه لاعبين مميزين في الفريق، والإدارة نجحت في توفيق له بعض الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وأنا مع استمراره مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل»، مضيفًا: «أرفض تقييم المدرب على بطولة أو بطولتين خسرها مع الفريق، ولكن في نفس الوقت لا بد من عقد اجتماع بينه وبين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لأنني أشعر في الفترة الأخيرة، أن المدرب يركز في أمور أخرى، عكس بدايته، كان تركيزه مع الفريق والتتويج ببطولة افريقيا».

وواصل: «هو ذاق حلاوة الأهلي في البطولات التي حققها، ويجب أن يعلم أن (وقعة) الفريق قوية، وأشعر أنه غير متقبل للانتقادات التي يتعرض لها عندما يخسر الفريق، وهذا دور الإدارة أن تعطي له الاطمئنان وتسانده بكل الطريق».

وأكمل: «يجب على المدير الفني أن ينسى البطولات التي حققها مع الفريق، والتركيز على بطولة الدوري، وهي البطولة المحببة لجماهير القلعة الحمراء، بالإضافة إلى تحسين الأداء، لأن الجماهير يهمها أن يظهر الفريق بمستوى مميز، لذلك حتى الأن ينادي البعض بعودة السويسري رينيه فايلر، لتدريب الفريق».

وأشار: «الأهلي لم يخسر الدوري فنيًا وإنما نفسيًا، حيث لم يتم تجهيز اللاعيين بالشكل الأمثل عقب الفوز ببطولة افريقيا».