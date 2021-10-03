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وزارة المالية: صناعة المحتوى والإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل تخضع للضرائب

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وزارة المالية: صناعة المحتوى والإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل تخضع للضرائب وزارة المالية: صناعة المحتوى والإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل تخضع للضرائب

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أكد رامى يوسف، مستشاروزيرالمالية للشئون الضريبية، أن إيرادات بيع السلع أوالخدمات في مصرأو صناعة أوترويج المحتوى أوالإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

اشار يوسف خلال ورشة عمل وحوار مفتوح مع عدد من المحررين الإقتصاديين إلى إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

في المقابل وجدت المصلحة حسب يوسف ما اسماه تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب من البعض، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم إصداردليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشرإعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أومواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.

واوضح مستشاروزيرالمالية أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطويرشامل ومتكامل، يرتكزعلى إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحويُسهم في التيسيرعلى الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غيرالرسمى في الاقتصاد الرسمى، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، التي تتطلب آليات أكثرفاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

ولفت إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.

المصرى اليوم

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