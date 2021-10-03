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مستشار وزير المالية: تعميم موازنة البرامج والأداء عقب صدور قانون المالية العامة الموحد

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مستشار وزير المالية: تعميم موازنة البرامج والأداء عقب صدور قانون المالية العامة الموحد مستشار وزير المالية: تعميم موازنة البرامج والأداء عقب صدور قانون المالية العامة الموحد

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قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ على ٧ وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد في السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل ( ٢٠١٨/ ٢٠٢٢) في إطار «رؤية ٢٠٣٠»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذي صدر في ٢٠١٩، والمتضمن ٥ أهداف استراتيجية و٢٥ برنامجًا رئيسيًا و١٦٣ برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد في سهولة تطبيقها ويسهم في إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.

أضاف السبكى خلال ورشة عمل للمحررين الإقتصاديين نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد في رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة في تنفيذ الموازنة العامة خاصة في مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.

أشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية في تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

المصرى اليوم

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