الإمارات تشارك في معرض «تراثنا» السبت المقبل

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يستضيف معرض تراثنا الذي ينظمه جهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دولة الامارات العربية المتحدة .

ويأتى ذلك حسب بيان للجهاز- الأحد- في إطارتعزيزالتعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين.

ومن المقررأن تنطلق فعاليات المعرض يوم 9 أكتوبربمركزالمعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى 15 أكتوبر.

واعربت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهازتنمية المشروعات عن سعادتها بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة للمرة الأولى في فعاليات معرض تراثنا من خلال جناح متميزيضم عدد متنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الفنية المتميزة والعروض الاستعراضية الحية التي تعكس الفنون الإماراتية الراقية والأصيلة.

وأكدت جامع على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصرى والاماراتى والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات حيث تشارك مصرفي فعاليات معرض اكسبودبى بجناح ضخم يمزج بين الحضارة المصرية العريقة والاتجاه نحو التطوير والحداثة لتوضيح ما وصلت إليه مصرمن تطورفي السنوات السبع الماضية مما يساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويبلور صورتها أمام العالم.

وأوضحت أن مشاركة الامارات الشقيقة تأتى في إطارالتوسع في فعاليات معرض تراثنا ليصبح مرآة لثقافات العديد من الدول العربية ومحورا هاما لزيادة التبادل التجارى مع هذه الدول وعلى رأسها الامارات الشقيق التي تعد شريكا أساسيا لمصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشروعات.

ويعد معرض تراثنا فرصة مناسبة يتعرف خلالها الجمهورالمصرى على المنتجات الإماراتية التراثية من المصنوعات الخشبية المتميزة والاكسسوارات والديكور والعطوروالبخور والتمور والمنتجات المصنوعة من سعف النخيل وأخشاب الأشجار المحلية.