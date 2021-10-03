استهدفت مقرا للشرطة.. انفجار سيارة مفخخة في العراق

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أفادت وسائل إعلامية عراقية، يوم الأحد، بأن سيارة مفخخة انفجرت في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الوسائل، أنّ سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مقرًا تابعًا لشرطة المحافظة.

وأوضحت أنّ القوات الأمنية في المحافظة تصدت للسيارة وقتلت سائقها.

بدورها، ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن «القوات الأمنية في محافظة الأنبار تمكنت من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع 100 الخدمي في مدينة الرمادي، وأطلقت النار عليه مما دفعه لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية».