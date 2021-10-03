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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو»

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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو»

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة 15 مايو، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالانتهاء من كافة المشروعات الجارية وتسليمها في المواعيد المحددة لها.

واستهل المهندس جمال طلعت، الجولة، بتفقد بعض المجاورات السكنية بمراحل المدينة، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع ضمن خطة التطوير التي يقوم بها جهاز المدينة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

كما تفقد مسئولو الإسكان، المرحلة الثالثة بالمجاورة 27، لمتابعة أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وأعمال النظافة داخل المجاورة، كما تفقدوا أيضا الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الرابعة بالمدينة. ‏

وشملت جولة مسئولى الإسكان، المرور على العمارات السكنية بمنطقة زهور مايو، والتي يجري تنفيذها كبديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية «سابقا»، حيث تجولوا بالمنطقة للوقوف على آخر المستجدات والأعمال الجارية بالمشروع، مشددين على سرعة الانتهاء من الطريق الرئيسي المؤدى إلى منطقة الزهور وأعمال المرافق.

كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع ( سكن لكل المصريين- لمتوسطي الدخل) بحي النرجس، والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية، ومشروع دار ، للوقوف على آخر المستجدات بالأعمال المتبقية.

وفى ختام الجولة، أشاد المهندس جمال طلعت، بالجهد المبذول لجميع الأعمال التي تتم بالمدينة، مطالبا ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وبأفضل جودة في التنفيذ.

المصرى اليوم

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