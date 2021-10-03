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تترقب أسعار الذهب، اليوم الأحد، 3 أكتوبر 2021، عودة البورصة ، الاثنين، بعد الإجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد بحذر شديد بعد حالة عدم الاستقرار التى مرت بها الاسبوع الماضى، وفى مصر يتأثر سعر الذهب بالأسعار العالمية والتى تشهد منحيات صعود وهبوط، وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الأخير، 773 جنيها للجرام.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا ، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع سواء من المواطنين أوالمستثمرين، في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 882 إلى 884 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 772 إلى 774 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 662 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6176 إلى 6192 جنيها.

استقرت أسعار الذهب عالميا ، اليوم الأحد، بعدما شهدت خلال الاسبوع الماضى حالة من عدم الاستقرار وانتهت بإرتفاع كبير خلال يوم الجمعة قبل اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية وتوقفت عند الاسعار المرتفعة،بسبب الإجازة الاسبوعية، محققه مكسبا طفيفا على أساس اسبوعى وذلك للاسبوع الثانى على التوالى، ويترقب سعر الذهب عودة البورصة ، الاثنين، لتحديد مساره الجديد بعدما أصبح الذهب هو الملاذ الآمن ضد مخاطر أزمة شركة العقارات الصينية افرجراند، والتى تهدد بأزمة اقتصادية فى حالة عدم وفائها بإلتزاماتها بالإضافة، للمخاوف من التضخم واتجاه البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة وتقليص شراء الأصول .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.54 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،761.02 $ .

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