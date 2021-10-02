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واصلت أسعار الذهب، مساء اليوم السبت، 2 أكتوبر 2021، الاستقرار والثبات عند الأسعار التى حققتها مساء الجمعة بعد تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك لتوقف العمل بالبورصات العالمية ووواصل سعر الذهب فى مصر استقراره على الأسعار المرتفعة التى حققها مساء الجمعة، وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 إلى 772 جنيها للجرام.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 771 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 661 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6168 إلى 6184 جنيها.

واصلت أسعار الذهب عالميا ، مساء اليوم، الاستقرار بعدما حققت مكسبا للاسبوع الثانى ولكنه مكسبا طفيفا بعد الخسائر التى حققها خلال الاسبوع ، وارتفع الذهب عالميا بما يقارب 30 دولارا للأوقية، ويترقب سعر الذهب عودة البورصة لتحديد مساره الجديد بعدما تحول الذهب لملاذ آمن ضد المخاطر بعد أزمة شركة العقارات الصينية افرجراند، وفى ظل استمرار الأزمة قد يدفع المعدن الأصغر للصعود مرة ثانية بالإضافة، للمخاوف من التضخم واتجاه البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة وتقليص شراء الأصول .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.54 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،761.02 $ .

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