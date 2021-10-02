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بعد تثبيت أسعار الفائدة.. تستعرض المصرى اليوم، أعلى عائد شهادة إدخار من شهادات الادخار فى 4 بنوك مصرية. وتتميز شهادات الادخار، بأنها تعطى للعميل، أعلى عائد، كما يحق للعميل كسر الشهادة، قبل انتهاء أجلها بعد مرور 6 أشهر من الربط، أو الشراء بالإضافة إلى ميزة الاقتراض من بضمان الشهادة بنسبة لا تقل عن 75% من قيمتها.

وفى إطاراستمرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وفقًا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، يمكنك التعرف على أفضل شهادات إدخار - شهادات الاستثمار بأعلى عائد فى البنوك المصرية.

أعلى شهادة إدخار بعد تثبيت أسعار الفائدة فى البنوك المصرية

أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر | أعلى عائد شهادات في مصر 2021

أعلى عائد شهادات في مصر 2021

ويستمر تثبيت سعر الفائدة حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، المقرر له 16 أكتوبر، أو رفع سعر الفائدة بنسبة لن تتجاوز النصف في المائة، مما يعطى فرصة آمنة لمن يرغب فى الاستفادة من عوائد شهادات الادخارأو شهادات الاستثمار، بالبدء فى الإجراءات البنكية.

أنواع شهادات الادخار| أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد:

أولًا: شهادات ادخار بنك مصر

شهادة امان المصريين - أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من بنك مصر

تصدر شهادة امان المصريين للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

ويصرف العائد في نهاية مدة الشهادة بنسبه 13%، وتمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة، وتتيح إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10,000 جنيه ، وكل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب، ولا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى ،ويمكن استراداد الشهادة في أي وقت.

شهادة القمة - أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من بنك مصر

يتيح بنك مصر، شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويُا، علمًا أن الشهادة ذات معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف شهرياً، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة ثلاث سنوات. كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

أيضًا، يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.. للاستعلام اضغط هنـــــــــــــــــــــا

ثانيًا: شهادات إدخار بنك القاهرة | أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر

شهادة البريمو - أعلى عائد شهادات استثمار بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة، شهادة البريمو، بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريًا. للاستعلام اضغط هنـــــــــــــــــــا

ثالثا: شهادات إدخار بنك تنمية الصادارات المصري | أعلى عائد شهادات في مصر 2021

يصدر بنك تنمية الصادارات المصري، العديد من الأوعية الادخارية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، كما يمكن لعملاء البنك شراء شهادات ادخارية ذات عائد دوري ثابت أو متغير أو ذو عائد تراكمي وبأفضل أسعار متاحة بالسوق، مما يجعلها ضمن أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.

رابعًا: شهادات إدخار بنك ناصر| أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر

شهادات رد الجميل - أعلى عائد شهادات في مصر 2021

- ينفرد بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجهاز المصرفي بتقديم شهادات أو وديعة ادخار مخصصة لكبار السن، الذين يبلغ أعمارهم من 60 عاما إلى فوق وبأعلى فائدة دون منافس في الجهاز المصرفي.

- وأتاح بنك ناصر الاجتماعي شهادات رد الجميل، بفائدة مرتفعة لدعم أصحاب المعاشات في الحصول على عائد مميز على مدخراتهم في البنك، وهى كالتالى:

1- شهادة رد الجميل بآجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد كل سنة، أو 11.25% سنويا يضرف العائد كل شهر.

2- شهادة رد الجميل بآجال عام: يتراوح العائد بين 10.75% سنويا ويصرف العائد نهاية آجالها، أو 10.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه بشرط لا يزيد إجمالي ودائع العميل الودائع في هذا النوع عن 2 مليون جنيه.

كما يقدم بنك ناصر الإجتماعي أنواعا أخرى من الشهادات تتماشى مع كافة الشرائح المختلفة، دون التقيد بسن محدد بفائدة تصل إلى 11.5% على الشهادة 3 سنوات بعائد سنوي.