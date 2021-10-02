17 مرشحًا على مقاعد مجلس إدارة غرفة «مواد البناء» باتحاد الصناعات

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تقدم 17 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات الغرفة للدورة 2021- 2025. وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة 6 مرشحين وهم حسام السلاب، شركة رويل لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات، وإمام عفيفي، شركة المقاولون العرب، وأحمد حافظ، شركة إيديال ستاندر انترناشيونال إيجيبت لإنتاج الأدوات الصحية، ومحمد خطاب، شركة سفنكس للزجاج، وأحمد شيرين كريم، شركة النهضة للصناعات، وزينب حجازي، شركة أسمنت أسيوط.

وفي فئة المشروعات المتوسطة، يتنافس 6 مرشحون وهم إبراهيم غالي، شركة جريك للتسويق الدولي، وياسر راشد، الشركة العربية للإنتاج والتعمير أليكس تايلز، وهشام مدكور أبوالعز، الشركة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها أكوا فلو، وكمال الدسوقي، الشركة العالمية للصوف الصخري روكال، وطارق طلعت، أسيكو للخرسانة الجاهزة، وهشام زياده، شركة ليسيكو للصناعات الخزفية.

فيما شملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة، خمسة أعضاء وهم: أحمد عبدالحميد، شركة تكنولوجيا الرخام ومستلزماته تكنوماربل، وعلي سنجر، شركة سنجر لصناعة الطوب الطفلي، أحمد خلف فرغلي، شركة أحمد فرغلي، وسيد أباظة، شركة كرارة سيتي للرخام والجرانيت، وإسماعيل لقمة، الشركة الدولية للمواسير الفخار والسيراميك سيباك.

وتقسم جداول الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة،

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، تصنف المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، والمنشآت المتوسطة التي يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التي يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.