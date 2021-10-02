رئيس الجامعة اليابانية أمام «قمة التكنولوجيات»: نستهدف ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم خطة التنمية المستدامة (صور)

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بدأت فعاليات قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة، بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، بمشاركة لفيف من العلماء والخبراء المتخصصين من الجامعات اليابانية .

وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، ان القمة تناقش تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وكيفية تطبيقها في الصناعة المصرية وكيفية مواجهة التطور السريع في هذه التكنولوجيا بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة ودعم خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها تتضمن مجموعة كبيرة من المحاضرات الخاصة بكيفية استفادة الصناعة من التكنولوجيا الصناعية الرابعة وكيفية التكامل وبين الجهات المختلفة لتحقيق أحسن استفادة من هذه الثورة الصناعية.

وشارك في الفعاليات وفود من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية، من جامعات مطروح و٦ أكتوبر وكفر الشيخ والسادات والسويس والجامعة البريطانية، وأكاديمية البحث العلمي، ورجال الصناعة، وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية، وأحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة برج العرب.

كما يشارك في الفعاليات، الدكتور سوزوكي ماساكي النائب الأول لرئيس الجامعة المصرية اليابانية للشؤون الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتورة مني جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة، والدكتور أحمد عبدالمنعم عميد كلية العلوم، والدكتور عمرو عدلي، كما تشهد المناقشات مشاركة «افتراضية» للبروفيسور ساتوشي جوتو نائب رئيس الجامعة للبحوث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس الجامعة اليابانية أمام "قمة التكنولوجيات": نستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة ودعم خطة التنمية المستدامة (صور)

رئيس الجامعة اليابانية أمام "قمة التكنولوجيات": نستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة ودعم خطة التنمية المستدامة (صور)