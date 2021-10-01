أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ولي العهد : الملك والملكة بأفضل حال ونتائج فحوصاتهما الأخيرة سلبية

Print
ولي العهد : الملك والملكة بأفضل حال ونتائج فحوصاتهما الأخيرة سلبية ولي العهد : الملك والملكة بأفضل حال ونتائج فحوصاتهما الأخيرة سلبية

جى بي سي نيوز  :- وجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشكر للشعب الأردني، على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "ألف شكر للجميع ورفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".

ولفت سموه، في اتصال هاتفي ضمن نشرة السادسة على قناة المملكة، الجمعة، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأفضل حال، ونتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية.

وأشار ولي العهد، إلى أنه برغم إصابته وشعوره بالارهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد مطلع العام الحالي، مشدداً سموه على ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب.

وقال سموه، إنّ الحل الأمثل لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات.

وأضاف في ختام حديثه، "لا تنسونا من دعواتكم".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه بعد إجراء سمو الأمير حسين، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هل نرى نهاية لجائحة فيروس كورونا في الأفق؟ الدكتور سانجاي غوبتا يجيب

هل نرى نهاية لجائحة فيروس كورونا في الأفق؟ الدكتور سانجاي غوبتا يجيب

39 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

39 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل الاجراءات الاحترازية ضد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل الاجراءات الاحترازية ضد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات لمواجهة فيروس كورونا

السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات لمواجهة فيروس كورونا